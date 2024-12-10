ЦАХАЛ дошел до юга провинции Дамаск
Al-Watan: израильская армия продвинулась до юга провинции Дамаск
Израильские военные дошли до юга провинции Дамаск и захватили населенный пункт Хинех, расположенный в 50 километрах от сирийской столицы. Об этом сообщила газета Al-Watan.
По ее данным, ЦАХАЛ продолжает продвигаться в провинции на границе с Ливаном.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о контроле над Голанскими высотами. Стратегически важный участок навсегда останется в составе Израиля, объяснил он.
ЦАХАЛ 9 декабря впервые с 1973 года зашел за пределы демилитаризованной буферной зоны. Эти данные подтвердил начальник штаба армии генерал-лейтенант Херци Халеви.
Против действий Израиля выступил Иран — министерство иностранных дел республики призвало Совет Безопасности ООН привлечь страну к ответственности из-за вторжения в Сирию.
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи назвал действия ЦАХАЛ актом агрессии и открытым нарушением Устава ООН.