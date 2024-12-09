Израильская армия впервые за полвека вошла на территорию Сирии

NYT: ЦАХАЛ впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии около Голанских высот

Израильские военные впервые с войны 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Об этом сообщила газета The New York Times .

Два израильских чиновника подтвердили, что в выходные ЦАХАЛ вышел за пределы демилитаризованной зоны. Войска впервые совершили открытое вторжение в Сирию со времен Октябрьской войны 1973 года, подчеркнуло издание.

Израильские чиновники не исключают, что вооруженные представители сирийской оппозиции могут захватить объекты около Голанских высот и использовать их против Израиля.

Газета The Times of Israel 8 декабря сообщила, что танки ЦАХАЛ заметили за государственной границей со стороны Голанских высот, в районе Кунейтры. Бронетехника открыла артиллерийский обстрел.

Ранее авиация ЦАХАЛ выпустила не менее трех ракет по исследовательскому центру в Дамаске и комплексу сирийской разведки в квартале Кфар-Сус. В результате в центре столицы начался крупный пожар.