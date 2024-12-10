Иран призвал ООН отреагировать на действия Израиля в Сирии

МИД Ирана осудил вторжение Израиля в Сирию и потребовал реакции ООН

Иранские власти осудили вторжение израильских войск на сирийскую территорию. Министерство иностранных дел Ирана призвало Совет Безопасности ООН привлечь Израиль к ответу за такие действия, сообщило РИА «Новости» .

Заявление в адрес Совбеза ООН направил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи. Действия Израиля он охарактеризовал как акт агрессии и открытое нарушение Устава ООН.

Израильские войска с 9 декабря расширяют буферную зону в сирийской части Голанских высот. Военные вышли за пределы линии разграничения, которую установили еще после войны Судного дня.

Сухопутные войска Израиля вошли на территорию Сирии впервые за полвека. Начальник штаба армии генерал-лейтенант Херци Халеви подтвердил, что военные вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах.

Премьер-министр Израиля также выступил с отдельным заявлением. Он вновь указал, что израильские власти не собираются отдавать контроль над Голанами. Позднее ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным базам Сирии.