ЦАХАЛ анонсировал беспрецедентную атаку в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует «беспрецедентную» атаку в провинции Хан-Юнис сектора Газа. Об этом сообщил официальный арабоязычный представитель израильских вооруженных сил Авичай Адраи в соцсети X .

«Армия обороны Израиля нанесет беспрецедентный удар для уничтожения потенциала террористических организаций в этих районах», — написал он.

Он призвал местных жителей эвакуироваться оттуда как можно скорее.

Накануне израильские военные начали масштабные наземные операции на севере и юге сектора Газа. Боевые действия получили название «Колесницы Гидеона», в них участвуют как кадровые военные, так и призванные резервисты.

Кроме того, под Хан-Юнисом несколько дней назад погиб глава крыла ХАМАС Мухаммед Синвар.