ЦАХАЛ анонсировал беспрецедентную атаку в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует «беспрецедентную» атаку в провинции Хан-Юнис сектора Газа. Об этом сообщил официальный арабоязычный представитель израильских вооруженных сил Авичай Адраи в соцсети X.
«Армия обороны Израиля нанесет беспрецедентный удар для уничтожения потенциала террористических организаций в этих районах», — написал он.
Он призвал местных жителей эвакуироваться оттуда как можно скорее.
Накануне израильские военные начали масштабные наземные операции на севере и юге сектора Газа. Боевые действия получили название «Колесницы Гидеона», в них участвуют как кадровые военные, так и призванные резервисты.
Кроме того, под Хан-Юнисом несколько дней назад погиб глава крыла ХАМАС Мухаммед Синвар.
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