Израиль объявил о начале новой наземной операции в секторе Газа

IMAGO/Mohammed Nasser apaimage
Фото: IMAGO/Mohammed Nasser apaimage/www.globallookpress.com

Израильские военные начали масштабные наземные операции на севере и юге сектора Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Израиль вступил в решающую фазу операции „Колесницы Гидеона“, — сказал советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

В боевых действиях принимают участие как кадровые военные, так и военнослужащие запаса.

Армия обороны Израиля сообщила, что за последнюю неделю Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по более чем 670 объектам группировки ХАМАС с целью поддержки наземных операций и срыва подготовки палестинского исламистского движения. Были поражены оружейные склады, пусковые установки противотанковых ракет, объекты подземной инфраструктуры и участники движения, которых Израиль считает террористами.

Ранее тело главы палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара нашли в туннеле под городом Хан-Юнис на юге сектора Газа. Он погиб 13 мая во время ударов ЦАХАЛ по анклаву.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что  войска расширят боевые действия  по всей Газе.

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