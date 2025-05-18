Тело главы ХАМАС Синвара обнаружили в туннеле в секторе Газа

Тело главы палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара нашли в туннеле под городом Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath .

Его источник подтвердил, что в палестинском анклаве обнаружили Синвара и десять его погибших помощников, в том числе командира бригады в Рафахе Мухаммеда Шабане. Причиной смерти главы ХАМАС стали удары ЦАХАЛ по анклаву 13 мая.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что войска расширят боевые действия по всей Газе. Он обратился к жителям анклава и призвал их изгнать ХАМАС из региона, а также освободить всех пленных.

Министр предупредил, что ЦАХАЛ будет проводить операции в большинстве районов сектора Газа, поэтому мирным гражданам необходимо эвакуироваться из этих зон.