Три самолета нарушили воздушное пространство в районе поместья Трампа

Три гражданских самолета нарушили закрытое воздушное пространство в районе флоридского поместья американского президента Дональда Трампа, что привело к поднятию истребителей ВВС США для их сопровождения. Об этом сообщил в соцсети Х ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс.

«Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолета, чтобы они покинули район», — написал он.

Старнс добавил, что все три воздушных судна появились в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде. Там расположено имение американского лидера, в котором он проводит выходные.

Самолеты безопасно вывели за пределы закрытой зоны, но в ходе двух случаев истребителям пришлось выпустить сигнальные ракеты.

Телеведущий отметил, что все произошло в полдень в субботу, 1 марта.

Ранее в штате Нью-Джерси грузовой самолет, вылетевший из аэропорта Ньюарка, вернулся для экстренной посадки с горящим правым двигателем. Воздушное судно столкнулось с птицей во время взлета