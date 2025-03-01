В США грузовой самолет с горящим двигателем вернулся в аэропорт после взлета

Вылетевший из аэропорта Ньюарка в штате Нью-Джерси грузовой самолет компании FedEx вернулся для экстренной посадки с горящим двигателем. Причиной возникновения огня стала врезавшаяся в воздушное судно птица, сообщил со ссылкой на представителя аэропорта телеканал Fox News .

Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, у самолета пострадал правый двигатель, из которого вырывались языки пламени и шел густой дым. После посадки лайнера мотор продолжил полыхать.

В пресс-службе FedEx заявили, что самолет направлялся в Индианаполис, но столкнулся с птицей во время взлета. Экипаж сработал профессиональном и вернулся в воздушную гавань вылета.

«Мы благодарны капитану корабля и пилотам за оперативные действия и службам экстренного реагирования аэропорта за быстрое тушение пламени», — заявили в компании.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что самолет благополучно приземлился, никто не пострадал. Но ведомство пообещало, что проведет расследование всех обстоятельств происшествия.

Сработавший на борту вылетевшего из Москвы в Анталью датчик заставил экипаж пассажирского самолета компании «Победа» вернуться в аэропорт Внуково. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что посадка прошла штатно, а пассажиров отправили по маршруту резервным бортом.