Более 10 человек пострадали при стрельбе в пабе Канады

По меньшей мере 11 человек пострадали во время стрельбы в пабе в Торонто. Об этом сообщил канадский телеканал CTV.
«В результате стрельбы в пабе возле торгового центра Скарборо по меньшей мере 11 человек пострадали», — сообщили журналисты.
Перестрелка произошла вечером в пятницу. Подробности происшествия пока неизвестны. Подозреваемого в стрельбе еще не задержали. Личность его не раскрывается.
В начале января стрельба произошла в ночном клубе «Амазура», расположенном в районе Квинс в Нью-Йорке. Пострадали 11 человек. На место происшествия незамедлительно прибыли 10 машин скорой помощи, а также дополнительные полицейские экипажи.
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