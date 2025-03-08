Более 10 человек пострадали при стрельбе в пабе Канады

CTV: в Торонто при стрельбе в пабе пострадали минимум 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали во время стрельбы в пабе в Торонто. Об этом сообщил канадский телеканал CTV .

«В результате стрельбы в пабе возле торгового центра Скарборо по меньшей мере 11 человек пострадали», — сообщили журналисты.

Перестрелка произошла вечером в пятницу. Подробности происшествия пока неизвестны. Подозреваемого в стрельбе еще не задержали. Личность его не раскрывается.

В начале января стрельба произошла в ночном клубе «Амазура», расположенном в районе Квинс в Нью-Йорке. Пострадали 11 человек. На место происшествия незамедлительно прибыли 10 машин скорой помощи, а также дополнительные полицейские экипажи.