При стрельбе в клубе «Амазура» в Нью-Йорке пострадали 11 человек

В ночь на 2 января в клубе «Амазура» в районе Квинс в Нью-Йорке произошла стрельба, ранения получили 11 человек. Об этом сообщило издание The Mirror US .

На место происшествия прибыли 10 машин скорой помощи, стянуты дополнительные экипажи полиции для работы на втором этаже ночного заведения.

Правоохранители допустили, что в стрельбе мог участвовать водитель белого BMW. Полиция перекрыла место происшествия, обнаружила гильзы и расширила зону осмотра.

Полицейское управление Нью-Йорка пока не опубликовало подробности о случившемся. Состояние пострадавших неизвестно.

Днем ранее в Новом Орлеане мужчина на грузовом автомобиле въехал в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит. Погибли 15 человек, пострадали еще 25.

Президент США Джо Байден поручил ФБР взять расследование теракта в Новом Орлеане на себя.