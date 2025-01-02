При стрельбе в клубе «Амазура» в Нью-Йорке пострадали 11 человек
В ночь на 2 января в клубе «Амазура» в районе Квинс в Нью-Йорке произошла стрельба, ранения получили 11 человек. Об этом сообщило издание The Mirror US.
На место происшествия прибыли 10 машин скорой помощи, стянуты дополнительные экипажи полиции для работы на втором этаже ночного заведения.
Правоохранители допустили, что в стрельбе мог участвовать водитель белого BMW. Полиция перекрыла место происшествия, обнаружила гильзы и расширила зону осмотра.
Полицейское управление Нью-Йорка пока не опубликовало подробности о случившемся. Состояние пострадавших неизвестно.
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