Слуцкий: стремление Запада санкциями надавить на РФ через Индию и КНР провалится

Попытки надавить на Россию через Индию и Китай бессмысленны, потому что эти страны не поступятся своими интересами ради США. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил об этом в Telegram-канале .

Он предупредил, что при введении вторичных санкций США проиграют Китаю и Индии в политическом армрестлинге. Глава индийского МИД Субрахманьям Джайшанкар уже говорил, что связи с Россией имеют самостоятельную ценность.

По мнению Слуцкого, ни одна из этих стран не повторит ошибки Евросоюза, платя дань и отказываясь от суверенитета ради претендента на гегемонию, ведь однополярный мир остался в прошлом.

«Стремление евроатлантистов за счет введения вторичных санкций и тарифов превратить Пекин и Нью-Дели в „рычаг давления“ на Москву обречено на провал», — сказал депутат.

Президент США Дональд Трамп пригрозил вторичными санкциями в случае, если Россия и Украина не договорятся в кратчайшие сроки. Однако The Hill сообщил, что Сенат отложил рассмотрение этого вопроса до осени.