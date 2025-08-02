Сенат США отложил до осени решение по санкциям против России

The Hill: сенат США не примет закон о санкциях против России до конца лета

Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций до конца лета. Об этом сообщило The Hill.

Республиканские сенаторы скоро покинут Вашингтон до сентября и разъедутся по своим штатам, их рабочая сессия завершится в первых числах августа.

«И хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, в конечном итоге они передали решение этого вопроса в руки президента Дональда Трампа», — отметили в публикации

Законопроект предусматривает ужесточение ограничительных мер против России, включая введение санкций для третьих стран, сотрудничающих с Москвой.

Ранее американский лидер заявил о старте 10-дневного отсчета крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине, пригрозив российским властям введением санкций и пошлин. При этом он выразил сомнения насчет их влияния на Россию.