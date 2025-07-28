Трамп прогнул Европу, но расплачиваться будет Россия. Чем сделка США и ЕС грозит Москве

США и Евросоюз 27 июля заключили крупнейшую сделку из всех, которые «вообще заключались» в мире. Так оценил ее Трамп. И он, и фон дер Ляйен могут смело изображать это своей личной победой. О чем на самом деле договорились США и ЕС, чем грозит сделка России и как она отразится на спецоперации — в материале 360.ru.

Зачем Трамп прогнул Европу Соглашение было достигнуто на фоне жесткого давления со стороны США и эскалации тарифных угроз. Еще 12 июля Дональд Трамп открыто пригрозил, что с 1 августа введет пошлины в 30% абсолютно на весь импорт из стран Евросоюза, если к тому времени не будет заключена торговая сделка. Этот ультиматум стал кульминацией нескольких недель напряженных переговоров США с основными торговыми партнерами. Брюссель первоначально пытался сопротивляться силовому давлению. Европейские официальные лица ясно давали понять, что считают намерение США ввести тарифы эскалацией и готовы ответить зеркально. Некоторые государства Евросоюза настаивали: если Трамп реализует угрозу 30%-го тарифа, Брюссель должен ударить в ответ по наиболее чувствительным для США сферам. «Трамп собирается делать Америку великой за счет восстановления реального сектора экономики. Для реального сектора нужны инвестиции. Это первое. Второе: для реального сектора нужны рынки сбыта. Есть еще третий момент. Это кадры. Трамп надеется, что он эту проблему решит», — объяснил причины давления США политолог Вадим Сипров.

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«Самая большая сделка» Переговоры носили срочный характер. Для соглашения лидерам ЕС и США пришлось встречаться лично. Урсула Фон дер Ляйен прибыла в Шотландию специально, в последних попытках «дожать» соглашение на фоне надвигающегося срока ультиматума США. Со стороны США на переговорах присутствовал сам президент и его ближайшие советники. Перед самым началом диалога Трамп оценивал шансы на успех лишь как «50 на 50». В начале дня политик даже заявил журналистам, что находится «не в лучшем настроении» из-за остававшихся разногласий (по словам Трампа, оставались четыре спорных вопроса). Тем не менее обе стороны проявили готовность к компромиссу на финишной прямой. Атмосфера встречи была напряженной. Обе стороны в итоге охарактеризовали достигнутое соглашение как значительный успех, хотя акценты в их комментариях различались. Дональд Трамп не скрывал триумфального тона. Выступая перед журналистами сразу после встречи, он заявил, что, по его мнению, это «самая крупная сделка из всех когда-либо заключенных». Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, подтвердила, что переговоры были непростыми, но выразила удовлетворение достигнутым результатом. Она открыто похвалила Дональда Трампа, отметив, что тот проявил себя как «жесткий переговoрщик».

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Суть сделки США и ЕС Ключевым элементом соглашения является единый импортный тариф 15% на большинство европейских товаров, поставляемых в США. Президент Трамп объявил, что тариф 15% будет «применяться по всем категориям» товаров из ЕС, что подтвердили и европейские представители. Эта ставка заметно выше прежних тарифов (в среднем около 2,5% на многие промышленные товары до сделки) и гораздо жестче условий, на которые изначально рассчитывали в Брюсселе. В самом начале переговоров ЕС предлагал двустороннее обнуление пошлин на промышленную продукцию — zero-for-zero, однако в ходе американо-европейского «торгового блицкрига» Брюсселю пришлось отказаться от этой цели. Военная техника и нефть Сделка включает не только тарифы, но и крупные финансово-экономические обязательства со стороны Евросоюза. Как заявил Трамп, Евросоюз согласился инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США сверх текущих объемов. Европейские страны закупят у США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов. Речь идет об импорте нефти, газа и других видов энергии в ближайшие годы. Это беспрецедентный объем.

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Помимо энергетического сектора, соглашение охватывает и военно-промышленный комплекс. Евросоюз обязался приобрести крупный объем американской военной техники и вооружений. Хитрость Трампа со сталью В рамочной договоренности есть и несколько необычных комментариев. Некоторые товары и отрасли выведены за рамки 15%-тарифа. В частности, сталь и алюминий – области, где еще при предыдущей администрации США были введены повышенные пошлины – сохранят более высокие тарифы на уровне 50% — по версии Трампа. Урсула фон дер Ляйен сделала более оптимистичное заявление. Она уверила, что тариф будет снижен и заменен системой квот. Окончательную ясность по вопросу внесет только последний, уже подписанный вариант договора. По ее же словам, ставка распространится на полупроводники и фармацевтические препараты, и ни одна из сторон не будет вводить пошлины на самолеты и их части, некоторые химикаты, некоторые непатентованные лекарства, полупроводниковое оборудование, некоторые сельскохозяйственные продукты, природные ресурсы и важнейшее сырье. Трамп лишил Европу суверенитета Политолог Сипров в беседе с 360.ru предположил, что Трамп очень удачно решил вопрос о рынках сбыта.

Сейчас объективно будет расти спрос на вооружение. Трамп одним соглашением обеспечил рынки сбыта для военно-промышленного комплекса США. Он заставил европейцев платить за американское оружие. Он заставил европейцев платить за американские энергоносители. Фактически Трамп лишил Европу суверенитета. Вадим Сипров

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Сделка грозит России? Заключенная торговая сделка, помимо двусторонних последствий для США и ЕС, имеет заметный геополитический эффект, напрямую затрагивающий и интересы России. Одно из ключевых положений соглашения — рекордные закупки Европой американских энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов. Еще до этого, в ходе конфликта вокруг Украины, Евросоюз резко сократил импорт российской энергии. Теперь же глава Еврокомиссии напрямую заявила, что страны сообщества намерены полностью заменить нефть и газ из России. «Мы заменим российские газ и нефть значительными закупками в США сжиженного природного газа, нефти и ядерного топлива», — сказала чиновница. Кроме того, ранее ряд стран Евросоюза (например, Греция или некоторые государства Восточной Европы) закупали отдельные образцы вооружений российского производства, но после консолидации НАТО и увеличения экспорта оружия из США такие сделки станут менее вероятными. В этом контексте трансатлантическое торговое соглашение косвенно служит дополнительным инструментом давления на Москву. Выполняя условия сделки, Европа не только экономически сближается с Америкой, но и еще больше отдаляется от России.

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Так Европа еще не проигрывала Политолог Сипров полагает, что такое решение Европы напоминает стратегическую ошибку. Евросоюзу придется покупать американское оружие, что поможет только США. Речь идет о высокотехнологичных сегментах, где у ЕС пока сохраняются собственные компетенции — прежде всего артиллерийские системы немецкой, французской, британской и шведской школ. «Всякий индустриальный потенциал в Европе он убивает. <...> Если компании‑производители вооружений убиваются, то производители будут вынуждены начать выводить свое производство в Америку. Либо просто обанкротятся», — полагает Сипров. Переправка производства в США значит расширение американской налоговой базы. Конкурировать с местными компаниями, такими как Lockheed Martin, европейские игроки не смогут. В результате крах, как объяснил Сипров, потерпят многие совместные франко-британские и германские производства. Европа встала на дорогу реиндустриализации, а Трамп воспользуется ее ресурсами для укрепления США.

Трамп технично и очень красиво поставил Европу в созависимое положение от США. Такого уровня зависимости не было со времен принятия европейцами плана Маршалла после Второй мировой. Дальше Трамп уже начнет диктовать свою политическую волю европейцам. Вадим Сипров