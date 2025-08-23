Трампа поймали на использовании косметики для прикрытия синяка на руке

Авторы издания подчеркнули, что это первый случай, когда главе государства так неудачно подобрали маскирующую косметику.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на просьбу прокомментировать синяк на руке главы государства повторила свой старый нарратив, что он возник из-за частых рукопожатий Трампа.

«Президент Трамп — человек из народа, и он ежедневно встречается с большим количеством американцев и пожимает им руки, чем любой другой президент в истории», — заявила она.

Внимание на крупный синяк на правой руке президента США Дональда Трампа журналисты заметили еще в конце февраля. Одной из вероятных причин его возникновения назвали диагностировали у американского лидера хроническую венозную недостаточность.