Трампа поймали на использовании косметики для прикрытия синяка на руке

Will Oliver - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Will Oliver - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Толстый слой тонального крема заметили на правой руке президента США Дональда Трампа в минувшую пятницу 22 августа. Крупноплановый снимок лидера страны опубликовало издание The Daily Beast.

Авторы издания подчеркнули, что это первый случай, когда главе государства так неудачно подобрали маскирующую косметику.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на просьбу прокомментировать синяк на руке главы государства повторила свой старый нарратив, что он возник из-за частых рукопожатий Трампа.

«Президент Трамп — человек из народа, и он ежедневно встречается с большим количеством американцев и пожимает им руки, чем любой другой президент в истории», — заявила она.

Внимание на  крупный синяк на правой руке президента США Дональда Трампа журналисты заметили еще в конце февраля. Одной из вероятных причин его возникновения назвали диагностировали у американского лидера хроническую венозную недостаточность.

