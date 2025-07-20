Сегодня 04:06 Врачи нашли у Трампа болезнь вен. Удержится ли он на ногах до конца срока Врач Сивенцова: болезнь вен у Трампа возникла из-за возраста и атеросклероза 0 0 0 Фото: Al Drago/POOL/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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Врачи диагностировали у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность после его жалобы на опухшие ноги и появление синяков на тыльной стороне ладони. О причинах проявления этого заболевания и способах лечения — в материале 360.ru.

Трамп пожаловался на отеки

Трамп прошел внеплановое медицинское обследование после возникновения легкого отека ног и синяков на руке. Врачи обнаружили у него хроническую венозную недостаточность, характерную для людей старше 70 лет. С таким заявлением на брифинге для прессы выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Она сообщила, что президент прошел процедуру УЗИ, а также общее обследование, включавшее в себя глубокое исследование сосудов.

Хроническая венозная недостаточность — это состояние возникает когда вены на ногах с трудом перекачивают кровь к сердцу, что приводит к ее скоплению, от которой возникают отеки.

«Важно отметить, что не было никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной болезни. Президент остается в отличном состоянии здоровья», — добавила пресс-секретарь. Она отметила, что врачи также не нашли симптомов сердечной недостаточности или дисфункции почек.

Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia/Kevin Dietsch/CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Отвечая на вопрос журналиста, что за синяки появились у Трампа на тыльной стороне одной из рук Левитт заявила, что по мнению врачей, такие отметины «связаны с незначительным повреждением мягких тканей от частных рукопожатий», а также с регулярным приемом аспирина. «Что касается лечения, я могу довериться врачу президента», — подчеркнула Ливитт. Подводя итог она добавила, что президент чувствует себя прекрасно и никакого дискомфорта в связи с поставленным диагнозом не ощущает.

Что еще известно о здоровье Трампа

В апреле президент США прошел ежегодный медицинский осмотр, который включает в себя все виды анализов и проверок. О результатах отчитался главный медицинский специалист Белого дома Шон Барбарелла. «Я провел и контролировал комплексное обследование, которое включало диагностическое и лабораторное тестирование, а также консультации с четырнадцатью специализированными консультантами, все в соответствии с рекомендациями Целевой группы профилактических услуг США», — объявил он. Барбарелла добавил, что глава государства дал согласие на публикацию результатов обследования и своей медицинской карты со всеми данными и результатами проведенной диагностики.

«Президент Трамп демонстрирует превосходное когнитивное и физическое здоровье и полностью пригоден для выполнения обязанностей Главнокомандующего и Главы государства», — подчеркнул врач.

Фото: Tia Dufour/White House/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Из медкарты Трампа следует, что он страдает от сезонных аллергий, перенес коронавирусную инфекцию. У него повышенный холестерин, но он держит его под контролем. Кроме того, у президента есть хроническое заболевание розацеа, вызывающее покраснение и расширение сосудов, чаще всего на лице, актинический кератоз или старческие пятна, дивертикулез — сформированные мешочки в стенках кишечника, а также полип в толстой кишке или нарост на слизистой оболочке, который опасения у врачей не вызвал. Как заявил медик, Трамп на протяжении всей жизни не употреблял табак и не злоупотреблял алкоголем.

Почему возникает хроническая венозная недостаточность

Хроническая венозная недостаточность возникает из-за нескольких разных факторов, один из которых — возраст. Трампу уже 79 лет, поэтому удивляться нарушению у него кровообращения не стоит. Об этом 360.ru заявила эксперт по судебной медицине и кандидат медицинских наук Юлия Сиверцова.

С возрастом у людей возникает атеросклероз сосудов, когда на внутренних стенках формируются холестериновые бляшки, замедляющие ток крови. Такое состояние возникает при малоподвижном образе жизни, лишнем весе и нарушенном питании.

Фото: Al Drago/POOL/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Также это может быть какая-то болезнь сердца, когда нарушается работа лимфооттока и вообще циркуляция жидкости. Но чаще всего это лишний вес, малоподвижный образ жизни, возраст и атеросклероз. Скорее всего, у Трампа все эти факторы», — заявила Сиверцова. Венозная хроническая недостаточно может возникать и у людей среднего возраста при тяжелых заболеваниях, предусматривающих регулярный прием медицинских препаратов, которые приводят к интоксикации и нарушению работы печени. В этом случае венозная система начинает с трудом перегонять кровь.

К каким последствиям приводит хроническая венозная недостаточность

Самое главное последствие хронической венозной недостаточности — проблемы с ходьбой, заявила Сиверцова. Она напомнила, что все пожилые люди передвигаются с большим трудом. Это связано с болезнями суставов, на которые накладывается диагностированный у Трампа недуг. «Мышцы ног плохо снабжаются кровью и, как следствие, нарушается их работа. Чаще всего это приводит к инвалидному креслу. Но еще до этого момента, если у человека атеросклероз, то у него начинается варикозная болезнь, когда вены на ногах опухают, образуются узлы и возникает опасность тромбоза. Это тоже приводит к хронической венозной недостаточности», — добавила специалист.

Фото: Keiko Hiromi/AFLO / www.globallookpress.com

Кроме проблемы с ходьбой, у человека меняется координация движений. Не получающие достаточного снабжения ткани мышц теряют чувствительность.

Это как если отлежать ногу. Также происходит у пожилых людей при венозной недостаточности. Они не могут чувствовать ступню, например. Это приводит к потере опоры, хотя нога твердо стоит на земле. Юлия Сиверцова Эксперт по судебной медицине и кандидат медицинских наук

По словам врача, в таких случаях человек может легко упасть из-за заплетающихся ног. Если же к заболеванию вен присоединится сахарный диабет, то ситуация ухудшится еще сильнее. У человека начинают развиваться язвы.

Как лечат хроническую венозную недостаточность

Первопричина хронической венозной недостаточности — атеросклероз. Он поддается только симптоматическому лечению и только на начальных этапах, пояснила Сиверцова. Делать это нужно начинать лет за 20.

Обычно все приходят к этой мысли достаточно поздно, когда уже начинаются проблемы с передвижением. Какая бы сильная медицина у Трампа не была, атеросклероз не лечится. Ну или человечество пока не научилось с ним справляться. Хотя сейчас прорабатывают способы через генную инженерию, но успеха еще нет. Юлия Сиверцова Эксперт по судебной медицине и кандидат медицинских наук

На вопрос о том, зачем Трамп употребляет аспирин Сиверцова пояснила, что так президент США разжижает кровь, чтобы не заработать тромбоз. Но это приводит к ослаблению самих сосудов, от которых на руке у него возникли синяки. Это означает, что состояние вен у него не очень хорошее.