Последствия рукопожатий или болезнь? Синяки Трампа напугали американцев

Большой синяк на руке президента США Дональда Трампа взволновал американцев. Вокруг республиканца ходят разные слухи: одни считают, что политик слишком часто пожимает руки, другие выдвигают теории о загадочной болезни. Об этом сообщил телеканал Sky News .

«На правой руке Трампа как минимум дважды в прошлом году, в августе и ноябре, можно было заметить синяки или покраснения», — заявили журналисты.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что американский лидер — человек из народа. Политик каждый день видится со множеством людей и пожимает им руки.

«Он делает это чаще, чем любой другой президент в истории», — сказала она.

Однако американцы не верят, что гематома на руке действительно связана со множественными рукопожатиями. В Сети предположили, что глава государства принимает лекарства для разжижения крови. Сплетни подкрепляются тем, что президент еще не опубликовал полный медицинский отчет после инаугурации.

В октябре прошлого года кардиолог и геронтолог Юрий Конев заявил, что у Трампа действительно заметны признаки старения. При этом в целом его состояние остается в пределах нормы.