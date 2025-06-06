Трампа настигло проклятие Зеленского

Президент США Дональд Трамп позиционировал себя как человека мира, но не смог остановить конфликт на Украине, и его дела пошли под откос. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале назвал это проклятием Банковой улицы.

«Ну все, пошли дела под откос. <…> Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми», — заявил он.

Депутат предупредил, что из-за нерешенного украинского вопроса Трамп не достигнет успеха, не построит в США «трампизм» и пойдет на новый срок. Президент позиционировал себя как человека мира, порядка и прагматизма, но так и не решил украинский вопрос. Дмитрук призвал его поставить точку в истории с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока не поздно.

Между Трампом и бизнесменом Илоном Маском разгорелся конфликт из-за сокращения субсидий по проекту федерального бюджета. Президент США заявил, что разочаровался в бывшем соратнике, на что владелец SpaceX объявил об отказе от развития проекта космического корабля Dragon и намекнул на причастность политика к делу Джеффри Эпштейна.