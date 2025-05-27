Сегодня 05:00 Супергерой под покровом партии и двух пап: о шансах Вэнса на пост президента 0 0 0 Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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США

Дональд Трамп

Джей Ди Вэнс

Американское издание The Hill назвало старшего сына Дональда Трампа возможным претендентом на следующий президентский срок. Также автор предположил, что баллотироваться от Республиканской партии в 2028 году могут нынешний госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, три губернатора и действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако в реальности, кажется, шансы на победу есть только у Вэнса.

Сегодня он едва ли не самый популярный в США политик, у которого слава железного парня с твердым характером. Выбрался из самых низов, у него блестящее образование, он служил в морской пехоте, написал экранизированный бестселлер и он — католик, что крайне важно в связи с избранием новым папой американца. Гонка давно началась Интересно, что нынешние прогнозы относительно следующего президента США в самой стране сводятся в основном к предугадыванию будущего кандидата от Республиканской партии. В Америке словно бы сложился молчаливый консенсус: и элиты, и гражданское общество признали, что с высокой долей вероятности следующим президентом тоже станет республиканец и что демократы смогут взять власть только при условии предъявления кандидата со здоровым консерватизмом.

Ибо после победы Трампа даже демократы стали признавать изрядную усталость американцев от левой повестки, трансдвижения, диктатуры меньшинств и гостеприимства к нелегалам.

Так что очень многими экспертами в самих США вопрос кандидата от Республиканской партии приравнивается к вопросу о следующем президенте страны. Чтобы оценить прогноз аналитиков, которые уже сейчас гадают, кто будет следующим, нужно учитывать ряд особенностей американской политической реальности и политического сознания граждан. В Америке новый предвыборный сезон начинается в день оглашения результатов текущих выборов — такое утверждение вы слышали. Оно, однако, не совсем правдиво, в реальности избирательный цикл куда длиннее, а новая гонка начинается, как только на партийных праймериз выбирают кандидатов на текущую кампанию. Так работает их политическая машина.

Фото: Carsten Koall/dpa / www.globallookpress.com

В Штатах уже сегодня важно знать, кто сядет туда через шесть-семь лет, так как под конкретных людей нужно искать финансирование, налаживать связи с крупными спонсорами, решать вопрос с внутрипартийным голосованием, ведь в каждой партии есть свои блоки, которых поддерживают свои элиты и коммерческие гиганты. Это сложнейшая система сдержек и противовесов.

Интересно Появление самого Трампа на горизонте еще его первой предвыборной кампании началось задолго до старта гонки. Путь к нынешнему креслу занял у него четыре года. Появление самого Трампа на горизонте еще его первой предвыборной кампании началось задолго до старта гонки. Путь к нынешнему креслу занял у него четыре года.

Бывают, конечно, эксцессы, накладки. Но в целом традиция сохраняется, и она очень сильная. Возьмите прошедшие выборы: очевидно, что Камалу Харрис брали в кампанию к Байдену как молодую и перспективную среди «цветных» избирателей кандидатку на пост президента, которая за четыре года должна была набрать политический вес. Харрис провалила задачу. Из-за бездетности и поддержки меньшинств ее популярность среди латиноамериканцев оказалась низкой. Вероятно, Джо Байдена изначально выдвинули на второй срок, понимая плохое положение Харрис. Но когда стало ясно, что экс-президент вообще не в состоянии выступать в гонке, пришлось вернуть Харрис, так как подобные вопросы в США быстро не решаются: лучше плохой кандидат, чем новый.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Сегодня какой год? 2025-й. До старта пиковой фазы выборов три года. Это очень мало, чтобы американская огромная партийная махина могла совершать резкие движения. Если держать это в голове, придется признать, что будущего кандидата определили еще на предыдущей гонке. И это, как почти всегда в США, действующий вице-президент. Партия — двигает, папы — помогают Тот самый Джей Ди Вэнс, о котором здесь уже писали, молодой политик. Он не Харрис и уже использовал свой срок с умом. Буквально с первого дня вступления в должность вице-президент колесит по стране и набирает популярность: посещает места стихийных бедствий, промышленных катастроф, помогает бедным и демонстрирует отличное знание жизни самых глубоких низов, потому что выбрался из их среды. Он лоббирует реформу здравоохранения и страховой медицины, которая бы сделала бедных более защищенными. На международной арене Вэнс для американцев — безусловный герой. Именно он был главным актором знаменитого распекания Зеленского в Белом доме. Именно он громко потребовал уважать президента США, Белый дом — сердце США, американский народ и его деньги. А на Мюнхенской конференции политик обратился к европейцам с разоблачением, обвинив их в утрате чуть ли не базовой этики: в, как писали раньше советские газеты, тлетворном влиянии прогнивших западных ценностей. Джей Ди Вэнс после этих и многих других заявлений у себя на родине — мегазвезда.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Но для России в ряде его выступлений важнее, что они выдают нам планы Республиканской партии. Если на встрече Трампа с Зеленским или в Мюнхене именно Вэнсу отводится самая положительная и громкая роль, значит, так решила партия. Аналитики могут думать что угодно, но мы пока видим, что партия делегирует политику право делать очень важные заявления, совершать яркие поступки, выступать с собирающими овации речами. А Дональд Трамп делится с вице-президентом своим рейтингом, уступает ряд важных задач, отправляет его на важные мероприятия, дает проявить себя с лучшей стороны и даже больше — благоприятные для Штатов позиции (как в переговорах с Зеленским) обернуть на пользу своему рейтингу. Если бы Трамп планировал выдвижение своего старшего сына, вероятно, он бы делился рейтингом с сыном.

Впрочем, Дональд Трамп — фигура непостоянная. Он, кажется, импульсивен и часто меняет мнение. Однако фигура эта не самостоятельная. Он представляет партийную махину. А та пока работает на Вэнса.

Также не стоит забывать, что действующий вице-президент — католик. Пока жив нынешний папа, Вэнс может рассчитывать на его поддержку. Причем есть нюанс: политик оказался последним, кто фотографировался с предыдущим понтификом. Его фото с Франциском, сделанное, кажется, за семь часов до смерти последнего, само по себе стало легендой.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Сегодня Вэнс — католик, которого можно будет представить как благословенного сразу двумя папами. Американцы народ религиозный, для них это важно. Джей Ди Вэнс не всегда был католиком, детство он провел в традиционной для срединной Америки протестантской «мешанине»: ходил к евангелистам, пятидесятникам, слушал проповедников таких протестантских ответвлений, которые сами протестантские богословы не могут отнести к какому-либо церковному ответвлению. Однако происходит Вэнс из консервативной католической среды, эти самые хиллбилли — потомки ирландских переселенцев. Крещение Д. Д. Вэнса в католичество в 2019 году американцами воспринимается как возвращение в родную гавань. Наконец, надо помнить, что политик из среды, которая традиционно голосовала за Демпартию. «Белый мусор», аппалачские хиллбилли — еще недавно электорат демократов, который отвернулся от них уже при «среднем» и «позднем» Обаме, а затем — при Байдене. Вряд ли Вэнсу стоит большого труда привлечь на свою сторону новых поклонников Демпартии из числа другой бедноты, которой в Америке разнообразное множество.

Фото: Carsten Koall/dpa / www.globallookpress.com

Трамп возьмет и заболеет Сегодня в США не выросло ни одного политика, у которого есть более высокие шансы занять президентское кресло после Трампа. Скорректируем — в Республиканской партии. У Марко Рубио нет большой поддержки в стране. Он вообще из мигрантов. Большинство американцев все еще потомки европейцев и не похоже, что они готовы отказаться от своего представительства в верховной власти страны. Кристи Ноэм не имеет большой популярности, зато накапливает мощный антирейтинг, вызванный все новыми скандалами с «дырами» и утечками в ее Министерстве внутренней безопасности. Пока остается Джей Ди Вэнс. Крутой парень, выбравшийся из самых низов. Отслуживший в армии. Написавший фантастически популярную в США книгу «Элегия хиллбилли» о проблемах белых маргиналов. Произведение экранизировали, получился хит, звездой стал даже актер, который играл политика.

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Политик успешно приумножает свою популярность, накапливает рейтинг, а Республиканская партия и Дональд Трамп позволяют ему это делать. Возможно, сам Трамп понимает, что с сыном бабушка надвое сказала. Американцы вообще устали от клановости политики, у них были кланы Кеннеди, Бушей, Клинтонов — сын может разозлить избирателей. А Вэнс простой. И он имеет огромное преимущество — молодость. После двух сроков восьмидесятилетних президентов у него появится высокий стартовый рейтинг просто потому, что он в два раза моложе Трампа и Байдена.

И не забывайте: Джей Ди Вэнс — сейчас заместитель при пожилом президенте, который в следующие три с лишним года может заболеть или умереть. В этом случае политик примет клятву и стартует на выборах с позиции исполняющего обязанности президента США.

Есть и другой вариант: Дональд Трамп объявит себя больным. Ему не 45. В начале 2028-го ему стукнет 81 год. Он будет иметь полное право сказаться больным и обеспечить своему вице-президенту огромное преимущество в гонке. Так что, скорее всего, следующим президентом США станет Джей Ди Вэнс. Человек со сложной биографией и жестким характером. России, если она не планирует уходить с мировой арены, следует уже сейчас готовиться к такому развитию событий. Изучать Вэнса, его жизнь, книгу, взгляды и окружение. Вполне возможно, что он станет куда более влиятельным и харизматичным лидером, чем даже Трамп. И не исключено, что для России Вэнс в будущем превратится в куда большую проблему, чем Дональд Трамп.