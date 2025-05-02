Трамп запросит рекордный бюджет на нацбезопасность

Bloomberg: Трамп запросит у конгресса 1,01 трлн долларов на нацбезопасность

Президент США Дональд Трамп предложит конгрессу выделить рекордные 1,01 триллиона долларов на национальную безопасность в 2025 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации.

Средства будут использованы для улучшения системы противоракетной защиты «Золотой купол», обновления судостроительных мощностей и инфраструктуры ядерной энергетики. Кроме того, планируется повышение окладов военнослужащих на 3,8%.

Источник газеты The Wall Street Journal. Армия США намерена существенно расширить применение беспилотных летательных аппаратов. Планируется, что каждая дивизия будет оснащена тысячей дронов.

Ранее Трамп задумал повысить налоги для миллионеров. Предложение одобрили вице-президент США Джей Ди Вэнс и директор по бюджету государства Рассел Воут.