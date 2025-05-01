США решили нарастить применение беспилотников

Изменения введут в контексте масштабной реформы армии Соединенных Штатов, которая может потребовать от страны инвестиций в размере 36 миллиардов долларов в течение пяти лет.

«Армия США начинает крупнейший пересмотр со времен холодной войны, планируя вооружить каждое боевое подразделение 1000 дронов и избавиться от устаревшего оружия», — отметили авторы материала.

В США также намерены усовершенствовать взаимодействие между военнослужащими на поле боя, используя мобильные устройства с доступом к интернету. Кроме того, планируется вложить около трех миллиардов долларов в создание технологий защиты от беспилотников.

Ранее европейские лидеры запаниковали из-за плана президента США Дональда Трампа вывести американский контингент из стран НАТО. Европейцам придется рассчитывать на свои силы, отметила австрийская газета Exxpress. Без поддержки США они не смогут защитить свои страны от угроз.