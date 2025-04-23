Трамп задумал повысить налоги для миллионеров

Окружение президента США Дональда Трампа рассматривает возможность повышения налогов на доходы для тех американцев, кто зарабатывает от миллиона долларов в год. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным источников, среди республиканцев мнения разделились. Предложение одобрили вице-президент США Джей Ди Вэнс и директор по бюджету государства Рассел Воут. Председатель палаты представителей Майк Джонсон и сенаторы Дэйв Маккормик и Тед Круз высказывались против повышения налогов.

«Законодатели-республиканцы рассматривают различные варианты уменьшения расходов, <...> но осознают политические потери от такого шага», — отметили в публикации.

Сейчас советники Белого дома изучают различные варианты реализации законодательной инициативы, чтобы ее поддержали в конгрессе США.

Ранее стало известно, что администрация Трампа начала замораживать финансирование американских университетов и колледжей.