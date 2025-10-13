Трамп заявил об окончании конфликта в Газе

Конфликт в секторе Газа завершился. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в беседе с журналистами.

«Война закончена», — сказал он.

В вечером в воскресенье, 12 октября, Трамп вылетел из США на Ближний Восток. Перед этим американский лидер заявил, что впереди ждет «что-то грандиозное». Также сообщалось, что он нанесет визит в Египет, в ходе которого будет подписано соглашение об урегулировании в Газе.

Ранее лидер палестинского движения Халиль аль-Хайя выступил с заявлением, что посредники предоставили ХАМАС гарантии прекращения конфликта в регионе.

Армия обороны Израиля 10 октября заявила, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу. В ЦАХАЛ отметили, что началась подготовка к возвращению заложников и занятию позиций вдоль новой линии дислокации.