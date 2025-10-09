ХАМАС получил гарантии от посредников о невозобновлении боев в Газе

ХАМАС получил гарантии от посредников, что ЦАХАЛ не возобновит боевые действия

ХАМАС получил гарантию от посредников, что военные Израиля не возобновят боевые действия в секторе Газа. Об этом телеканалу Al Arabi сообщил руководитель движения в Ливане Усами Хамдан.

«ХАМАС получил гарантии от посредников, в том числе от США, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газа», — заявил он.

По его словам, уже с 10 октября ЦАХАЛ начнет отходить на определенные в плане американского президента Дональда Трампа территории с позиций в Газе.

«Договорились, что они покинут жилые районы, не будут находиться в Хан-Юнисе, Рафахе и Газе», — добавил представитель движения.

Утром 9 октября военные Израиля нанесли по анклаву массированные удары, под наиболее интенсивные попал сектор Газа.

Президент России Владимир Путин заявлял, что план Трампа способен принести надежду на мир на Ближнем Востоке. По его словам, российская сторона внимательно изучает инициативы американского лидера по урегулированию.