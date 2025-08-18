Трамп заявил о согласии Путина принять гарантии безопасности для Украины

Американский лидер Дональд Трамп напомнил, что российский глава государства Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины. Об этом Трамп заявил во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам Трампа, саммит на Аляске, который прошел 15 августа, убедил его, что достижение мира на Украине вполне возможно. На пресс-конференции по итогам переговоров Россия — США Путин заявил, что Россия искренне заинтересована в прекращении украинского конфликта.

На встрече в Овальном кабинете с Зеленским он намекнул на вероятность трехсторонней встречи в формате Россия — США — Украина. Трамп отметил, что окончательное решение пока не принято, и тут же добавил, что если саммит не состоится, то военные действия на Украине продолжатся.

Перед встречей с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер заявил, что переговоры проходят и «очень успешно».