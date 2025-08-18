Трамп заявил, что переговоры в Белом доме идут «очень успешно»
Американский лидер Дональд Трамп в начале встречи с европейскими лидерами, украинским президентом Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте заявил об успешности проходящих переговоров.
«До сих пор мы проводим очень успешный день», — сказал он.
По словам главы Белого дома, стороны ведут важные обсуждения и усиленно работают над прекращением войны на Украине.
«Мы все работаем ради общей цели», — заключил Трамп.
Ранее стало известно о начале встречи Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. До этого мировые СМИ опубликовали кадры со встречи американского и украинского президентов в Белом доме.
Трамп хочет позвонить Путину прямо сейчас
