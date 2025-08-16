Путин заявил, что Россия искренне заинтересована в завершении конфликта на Украине

Россия искренне заинтересована в том, чтобы завершить украинский конфликт. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой на Аляске.

Российский лидер подчеркнул, что одной из центральных тем стал украинский вопрос.

«Мы всегда считали и считаем украинский народ братским», — заявил Путин.

Президент России отметил, что для завершения конфликта на Украине должны быть устранены все первопричины кризиса.

«Безусловно должна быть обеспечена безопасность Украины, мы готовы над этим работать», — добавил Путин

Глава государства отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были обстоятельными и полезными. Путин назвал Россию и США близкими соседями, несмотря на разделяющие океаны.