Путин заявил, что Россия искренне заинтересована в завершении конфликта на Украине
Россия искренне заинтересована в том, чтобы завершить украинский конфликт. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой на Аляске.
Российский лидер подчеркнул, что одной из центральных тем стал украинский вопрос.
«Мы всегда считали и считаем украинский народ братским», — заявил Путин.
Президент России отметил, что для завершения конфликта на Украине должны быть устранены все первопричины кризиса.
«Безусловно должна быть обеспечена безопасность Украины, мы готовы над этим работать», — добавил Путин
Глава государства отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были обстоятельными и полезными. Путин назвал Россию и США близкими соседями, несмотря на разделяющие океаны.