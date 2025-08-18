Трамп намекнул на судьбоносную встречу России, США и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о вероятности проведения переговоров в формате Россия–США–Украина. Трансляцию его беседы с журналистами вел сайт Белого дома.

Он подчеркнул, что такой саммит может состояться, но окончательное решение пока не принято. По словам американского лидера, если встреча не состоится, боевые действия на Украине будут продолжены.

Дональд Трамп говорил с журналистами в Овальном кабинете. Глава Белого дома пообещал Украине «мощные» гарантии безопасности. Это не будет членством в НАТО.

Главную роль в обеспечении украинской безопасности будет играть Европа, объяснил политик. США также окажут «много помощи». После встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп собирается позвонить президенту Владимиру Путину.