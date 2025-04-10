Трамп заявил о наличии у США самого мощного в мире оружия

Трамп: у США есть мощнейшее в мире оружие, о котором никто не знает

Соединенные Штаты обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не имеет представления. С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами в Белом доме. Его слова привело РИА «Новости» .

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное вооружение в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что оборонный бюджет США одобрили в размере почти триллиона долларов. По словам республиканца, этот бюджет стал самым большим из тех, который Штаты принимали для своей армии за всю историю страны.

Американская разведка ранее назвала Россию значительным соперником США благодаря ее ядерной мощи, а также экономической и военной устойчивости.