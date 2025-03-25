В США испугались необратимого сближения России, Китая и КНДР

Россия, Китай и КНДР продолжат сближение, даже если конфликт на Украине скоро закончится. Об этом сообщило американское разведывательное сообщество в ежегодном докладе.

При этом Россию назвали значительным соперником США благодаря ее ядерной мощи, а также экономической и военной устойчивости.

«У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны», — говорится в докладе.

При этом санкции привели лишь к тому, что Россия инвестировала в альтернативные партнерства, добавили там.

Отметили разведчики и наращивание военного потенциала Китая. У Народно-освободительной армии, по их словам, развиты в том числе передовые сферы, такие как гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, современные подводные лодки и другое вооружение.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что экс-президент США Джо Байден допустил колоссальную ошибку, когда отказался слушать Россию.