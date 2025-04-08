Трамп объяснил рекордный оборонный бюджет на триллион необходимостью строить армию

Оборонный бюджет США одобрили в размере почти триллиона долларов. С таким заявлением выступил президент страны Дональд Трамп, сообщил Bloomberg .

Республиканец подчеркнул, что этот бюджет — самый большой из тех, который Штаты принимали для своей армии когда-либо.

«Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию. И мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил», — пояснил Трамп.

Вместе с тем в НАТО ранее перестали видеть смысл в увеличении трат на оборону из-за процесса нормализации отношений между Россией и США, сообщало ранее агентство Associated Press, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.