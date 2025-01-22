Трамп заявил, что в США изучают вопрос дальнейших поставок оружия на Украину

Вопрос дальнейших поставок оружия Украине обсуждают в Вашингтоне. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости» .

«Мы изучаем данный вопрос», — заявил Трамп на вопрос о готовности продолжить поставки оружия киевскому режиму.

Американский президент добавил, что в скором времени намерен переговорить с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы понять «как все сложится».

Ранее Трамп заявил, что если Россия не согласится на переговоры по Украине, то возможно введение новых санкций.

Заявление Трампа, что он сможет завершить конфликт на Украине за 24 часа — это предвыборные обещания, которые помогли ему занять Белый дом во второй раз. В СМИ обсуждают, когда и как состоятся переговоры между Трампом и Путиным. Американский президент заявил, что их организация уже началась.