«Это уловка»: что ждет украинский конфликт после переговоров Путина и Трампа?

Дональд Трамп официально заступил на должность президента США. Все заявления о том, что республиканец остановит украинский конфликт за 24 часа, — всего лишь предвыборные обещания, которые, стоит признать, помогли ему снова занять Овальный кабинет. Тем не менее остается главная интрига: сможет ли Трамп договориться с Москвой и склонить Киев к началу мирного процесса? Или же, наоборот, с его приходом уровень эскалации возрастет? Вопросов много.

Что известно о разговоре Трампа и Путина По информации CNN, Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после инаугурации. Одной из целей беседы станет обсуждение личной встречи президентов в первые несколько месяцев, чтобы попытаться положить конец украинскому конфликту. По крайней мере так утверждают источники. Причем Трамп ранее заявлял, что переговоры уже идут. Но Россия сказала, что будет ждать, пока он вступит в должность, чтобы начать официальную подготовку. Швейцария и Сербия заявили, что готовы стать переговорной площадкой для серьезного разговора двух лидеров с глазу на глаз. «Любые переговоры между Трампом и Путиным будут отражать резкий отход от подхода Джо Байдена. Он не разговаривал с президентом России напрямую почти три года. <…> Трамп смотрит на вещи по-другому. По словам человека, знакомого с ходом его мыслей, он считает, что прямое взаимодействие с Путиным — именно то, что нужно для поиска решения, способного положить конец противостоянию», — сообщило CNN. Несмотря на то что новая администрация Белого дома одним из первых указов приостановила на 90 дней все американские программы помощи иностранным государствам, пока сложно говорить, в каком объеме новый глава государства планирует продолжать стратегию администрации Байдена по предоставлению Киеву вооружения и разведданных. Более того, кроме противодействия членству Украины в НАТО, Трамп не сказал, на какие гарантии безопасности готов согласиться, чтобы удовлетворить Зеленского.

Фото: РИА «Новости»

Будет тяжело Прямой диалог президентов России и США, вне всякого сомнения, необходим и пойдет на пользу обеим странам. Скорее всего, подготовка к двухсторонней встрече стартует в самое ближайшее время. Очевидно, что простой она не будет. В двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона по вине ушедшей администрации Байдена и его вице-президента Харрис накопилось изрядное количество проблем, которые в одночасье не устранить, требуется системная и фундаментальная работа.

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке, 28 июня 2019 года / РИА «Новости»

Еще нам не стоит питать иллюзий: Трамп — никакой не пророссийский политик и никогда им не был. Трамп — политик сугубо проамериканский, заинтересованный в экономическом росте на территории США, в подъеме индекса промышленного производства в Штатах, что приведет к росту числа рабочих мест. Если для этого потребуется ускоренное развитие сферы ВПК, он будет ее развивать опережающими темпами. Это означает новый виток гонки вооружений. Такое Россию устроить никак не может, подчеркнул в разговоре с 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик.

Вызывают опасения возможности переноса гонки вооружений в космос, на арктические просторы. Намерения Трампа «купить» Гренландию и «присоединить» Канаду не на пустом месте возникли и явно служат в том числе для реализации этой цели. То, что Трамп куда более скептичен в отношении Киева, нежели Байден с Харрис, очевидно. Но не будем забывать: именно при первом президентстве Трампа был снят запрет на поставки на Украину летального оружия. Помощь деньгами и военной техникой, вплоть до передачи военно-морских судов, украинскому режиму при нем была поставлена на поток. Владимир Соловейчик

Никто ничего соблюдать не будет Понятно, что Украина — очень важная точка для России в плане безопасности. Последние 10 лет свидетельствуют о том, что никто ничего соблюдать не будет. Поэтому зачем нам сейчас переговоры, когда мы реально близки к тому, чтобы обрушить украинский фронт? Такое мнение высказал 360.ru участник движения «Другая Украина», член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Руслан Калинчук. — Стоит ли ждать выборов на Украине? — В ближайшее время нет. Зачем это США, Европе? Уверен, Трамп столкнется с сопротивлением в среде европейских союзников. Франция и Великобритания, как и уходящая команда демократов, формируют ему оппозицию среди союзников. Они не хотят, чтобы Трамп исполнил свои предвыборные обещания. — О чем речь? — Зеленский надеется, что Париж и Лондон его прикроют. Вполне возможно, это может получиться. В силу того что в итоге Зеленскому дали денег и оружия еще минимум на полгода. Общаясь с людьми с Украины, они говорят, что сейчас поступает столько оружия, сколько не поступало никогда. Больше, чем перед так называемым контрнаступом в 2023 году.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency / Global Look Press

— А как же сейчас все эти разговоры о выборах на Украине? О желании Киева начать переговоры и мирные процессы? — Это уловка, нас хотят обмануть. Все для того, чтобы создать для России иллюзию, что, дескать, на Украине сейчас будет какой-то другой человек, с которым можно будет договариваться. Надо понимать: нас не любят ни республиканцы, ни демократы. Пока на Майдане не реет русский флаг, кто бы там ни сидел, он все равно будет враждебным России. Дело в глобальных процессах, которые часть элит, уходящая из Белого дома, все-таки пытаются реализовать. — Можно обратить внимание, что риторика Трампа меняется. — Вот именно. Сначала он говорил, что сутки понадобятся, чтобы усадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Теперь говорит, что это будет шесть месяцев. Трамп реально каких-то серьезных заявлений не делал.

Фото: IMAGO/Jim LoScalzo — Pool via CN / Global Look Press

— Если личная встреча состоится все же, она что-то поменяет? — Она ни о чем не говорит. Более того, всегда есть возможности сорвать эту встречу. Допустим, она состоится, а в это время произойдет еще одна попытка вторжения на нашу территорию, будет серия ударов дальнобойными ракетами по объектам на территории России. То есть организуют какую-то провокацию, которая, собственно, повлияет на ход этой встречи. Это еще большой вопрос, состоится она или нет. Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Конечно, всем хочется, чтобы кровопролитие закончилось, но «замораживание» конфликта приведет в будущем лишь к еще большему кровопролитию. Украинский вопрос необходимо закрыть здесь и сейчас.