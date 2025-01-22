Трамп допустил новые санкции против России

Трамп допустил новые санкции против РФ при ее отказе от переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия не пойдет на переговоры по Украине, то возможно введение новых санкций. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Звучит вероятно», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о дополнительных антироссийских санкциях.

Год назад Трамп заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт за сутки после вступления в должность в случае победы. Когда после инаугурации ему напомнили о сроках, он ответил, что у него в запасе еще полдня.

Подписывая первые указы в Овальном кабинете после инаугурации, Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что диалог может произойти совсем скоро, однако не указал ни точной даты, ни места встречи. Также американский лидер рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить сделку по урегулированию конфликта.