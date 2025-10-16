Трамп заявил, что США уже ведут торговую войну с Китаем

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме прокомментировал текущие взаимоотношения с Китаем. Американский лидер ответил на вопросы журналистов, может ли ситуация в отношениях с Китаем дойти до торговой войны.

«Мы ведем одну сейчас», — заявил Трамп.

Ранее Трамп обвинил Китай в «экономической враждебности» из-за его отказа от закупок американской сои. Он заявил, что Белый дом рассматривает возможность прекращения торговли с КНР в сфере растительных масел и других категорий товаров как ответную меру. Трамп выразил уверенность, что Китай целенаправленно создает трудности для американских фермеров.

Пекин ранее расширил меры экспортного контроля над редкоземельными металлами, что сильно не понравилось президенту США. Он ответил увеличением тарифов на китайские продукты до 130%. Обострение китайско-американской торговой войны набирают обороты.