Трамп заявил, что США не планируют наносить удары по Венесуэле

США не намерены наносить удары по территории Венесуэлы. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщило агентство Reuters .

Американский лидер подчеркнул, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Ранее The Wall Street Journal, The Miami Herald и New York Post со ссылкой на источники в администрации сообщили о якобы принятом решении атаковать военные объекты Венесуэлы, включая порты и аэропорты, которые, по данным разведки, могут использоваться для наркотрафика.

Соединенные Штаты с начала сентября проводят операции в Карибском море против судов, подозреваемых в перевозке наркотиков. На этом фоне Трамп не раз обвинял президента Венесуэлы Николаса Мадуро в пособничестве международной наркоторговле.

В ответ Мадуро заявил, что Вашингтон пытается спровоцировать военный конфликт, одновременно призвав не допустить кровопролития.