Трамп заявил, что США не планируют наносить удары по Венесуэле
США не намерены наносить удары по территории Венесуэлы. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщило агентство Reuters.
Американский лидер подчеркнул, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
Ранее The Wall Street Journal, The Miami Herald и New York Post со ссылкой на источники в администрации сообщили о якобы принятом решении атаковать военные объекты Венесуэлы, включая порты и аэропорты, которые, по данным разведки, могут использоваться для наркотрафика.
Соединенные Штаты с начала сентября проводят операции в Карибском море против судов, подозреваемых в перевозке наркотиков. На этом фоне Трамп не раз обвинял президента Венесуэлы Николаса Мадуро в пособничестве международной наркоторговле.
В ответ Мадуро заявил, что Вашингтон пытается спровоцировать военный конфликт, одновременно призвав не допустить кровопролития.