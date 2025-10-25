Мадуро обратился к Трампу на английском

Marcos Salgado/XinHua
Фото: Marcos Salgado/XinHua/www.globallookpress.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил американского коллегу Дональда Трампа не нападать на его страну. Обращение прозвучало на английском языке.

«Нет войне, нет войне. Только мир — навсегда. Никакой безумной войны. Пожалуйста, пожалуйста», — сказал он.

Венесуэльский лидер заявил, что Вашингтон начал психологическую войну против Каракаса, напомнив про размещение американских войск в Карибском бассейне рядом с венесуэльскими границами.

Накануне журналисты CNN сообщили, что глава Белого дома рассматривает планы нанесения ударов по объектам производства наркотиков на территории Венесуэлы. Он направил ЦРУ в страну для сбора агентурной информации против правительства Мадуро.

Также Трамп предоставил спецслужбам полномочия на проведение агрессивных действий против властей Венесуэлы в рамках борьбы с наркоторговлей. Однако он не предписывал совершать попытки свергнуть Николаса Мадуро.

