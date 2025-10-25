Мадуро обратился к Трампу на английском

Мадуро на английском языке попросил Трампа не нападать на Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил американского коллегу Дональда Трампа не нападать на его страну. Обращение прозвучало на английском языке.

«Нет войне, нет войне. Только мир — навсегда. Никакой безумной войны. Пожалуйста, пожалуйста», — сказал он.

Венесуэльский лидер заявил, что Вашингтон начал психологическую войну против Каракаса, напомнив про размещение американских войск в Карибском бассейне рядом с венесуэльскими границами.

Накануне журналисты CNN сообщили, что глава Белого дома рассматривает планы нанесения ударов по объектам производства наркотиков на территории Венесуэлы. Он направил ЦРУ в страну для сбора агентурной информации против правительства Мадуро.

Также Трамп предоставил спецслужбам полномочия на проведение агрессивных действий против властей Венесуэлы в рамках борьбы с наркоторговлей. Однако он не предписывал совершать попытки свергнуть Николаса Мадуро.