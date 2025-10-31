В США не исключили ударов по Венесуэле уже в ближайшие дни

США могут нанести удары по целям в Венесуэле уже в ближайшие дни или даже часы. Об этом сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.

По его данным, главной целью станет наркокартель Cartel de los Soles, который в США связывают с представителями венесуэльской власти, в том числе лично с президентом Николасом Мадуро. Его объемы экспорта оценивают в 500 тонн в год.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти определились с приоритетными объектами в Венесуэле, по которым нанесут удар. Среди них порты и аэродромы, которые находятся под контролем местных военных. Однако президент Дональд Трамп пока этот список не утвердил.

Кроме того, по информации Washington Post, Трамп усилил агентуру ЦРУ в республике, чтобы собрать о ее властях дополнительную информацию.