США определились с объектами для ударов по Венесуэле

США определились с объектами в Венесуэле, по которым могут ударить под предлогом борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, окончательный список еще предстоит утвердить президенту Дональду Трампу, однако в него могут попасть порты и аэродромы, контролируемые венесуэльскими военными.

Ранее та же газета писала, что Трамп разрешил ЦРУ проводить агрессивные действия против Венесуэлы и поручил направить в страну дополнительных сотрудников, чтобы собирать агентурную информацию о ее правительстве.

Конгрессвуман от Демократической партии Рашида Тлаиб заявила, что Трамп хочет напасть на Венесуэлу, чтобы свергнуть лидера страны Николаса Мадуро.