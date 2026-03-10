Трамп заявил, что ему интересно топить иранские корабли

Американская армия во время операции на Ближнем Востоке уничтожила почти полсотни кораблей Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил однопартийцам, что топить их интересней, чем просто блокировать. Его выступление на выездном заседании фракции Республиканской партии в Майами транслировал CBS News .

«Возможности Ирана в области беспилотников и ракет полностью уничтожены. Военно-морской флот уничтожен, все он лежит на дне океана», — заявил президент в отеле Trump National Doral.

Трамп сообщил, что военные уничтожили 46 кораблей. На вопрос о том, к чему такие кардинальные меры, президент ответил, что «топить их гораздо интереснее».

Он признался, что не планировал использовать армию во время своего второго президентского срока. Президент высоко оценил успехи американских военных, но заявил, что этого недостаточно. США, по его словам, одержали победу во многих отношениях, но им еще предстоит окончательно избавиться от давней опасности в лице иранского режима. Операцию «Эпическая ярость» Трамп назвал скорее кратковременной вылазкой.

Ранее Трамп допустил ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и заявил о скором завершении боевых действий. Он также попросил правительство Австралии спасти иранских футболисток.