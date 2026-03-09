Трамп призвал Австралию спасти женскую сборную Ирана по футболу от гибели

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Австралии Энтони Албанезе не отправлять женскую сборную Ирана по футболу на родину, где, по его словам, девушек могут убить. Об этом он заявил в соцсети Truth Social .

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской сборной Ирана по футболу вернуться обратно, где ее убьют. Не делайте этого, уважаемый премьер-министр. США примет сборную, если этого не сделаете вы», — написал Трамп.

Женская команда Ирана участвовала в Кубке Азии в Австралии. Перед матчем с Южной Кореей футболистки отказались исполнять гимн страны.

Ранее глава Федерации футбола Ирана допускал отказ от участия в ЧМ-2026 в США. Иранцы квалифицировались на турнир и должны сыграть с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

В феврале американская женская сборная по хоккею отказалась от встречи с Трампом после победы на Олимпиаде.