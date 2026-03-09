Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном

Война против Ирана уже близка к своему завершению. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью CBS News , комментируя ход американских операций против исламской республики.

«Я думаю, что война [с Ираном] практически завершена, в значительной степени. У них нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил», — сказал Трамп.

Он еще раз отметил, что США продвигаются намного быстрее первоначального плана. Вооруженные силы опережают график операции по сравнению с изначально обозначенным сроком в четыре-пять недель.

Ранее Трамп, по словам чиновников Белого дома, допустил убийство новоизбранного верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не уступит требованиям США. При этом его ликвидацией, по всей вероятности, займется Израиль, а не американцы.