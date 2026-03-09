WSJ: Трамп допустил убийство сына Хаменеи, если тот не уступит требованиям США

Президент Дональд Трамп допустил убийство новоизбранного верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не уступит требованиям США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Президент Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит убийство младшего Хаменеи, если тот не согласится уступить требованиям США», — заявили в материале.

При этом его ликвидацией займется Израиль, а не американцы.

Моджтаба Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана в минувшие выходные, что вызвало недовольство Трампа. Глава Белого дома назвал его неприемлемой кандидатурой.

Али Хаменеи погиб 28 февраля, став жертвой американо-израильских авиаударов по Тегерану.

Ранее в КСИР сообщили, что аятолла Али Систани издал фетву с призывом к коллективному джихаду для защиты Ирана.