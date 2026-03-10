Трамп задумал снизить цены на нефть временным снятием санкций

Ради стабилизации мировых цен на нефть, подскочивших на фоне конфликта с Ираном и закрытия Ормузского пролива, США временно отменят санкции против некоторых стран. Американский президент Дональд Трамп объявил об этом на пресс-конференции гольф-клубе Doral, сообщило агентство Reuters .

«У нас есть санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока не будет восстановлен порядок в Ормузском проливе», — сказал он.

Трамп не уточнил, о каких именно странах шла речь. Его заявления об Иране снизили цены на нефть еще до принятия мер. Фьючерсы на марку Brent упали на 6,6%, до 92,45 доллара за баррель, на West Texas Intermediate — на 6,5%, до 88,65 доллара.

Резкий скачок цен на нефть до 119 долларов за баррель произошел 9 марта, это самая высокая стоимость за более чем три последних года. Бензин на американских автозаправках за неделю подорожал почти на 20%. Трамп заявил журналистам, что уже обдумал план действий.