Бензин в США подорожал на 17% за неделю конфликта с Ираном

Цены на бензин в США с начала военной операции против Ирана выросли на 17%. К утру 9 марта средняя стоимость галлона (3,785 литра) достигла 3,48 доллара, сообщил CNN со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию.

За неделю топливо подорожало на 50 центов. С воскресенья цены выросли еще на три — это минимальный суточный рост за последние дни. Эксперты связали замедление с отсутствием торгов на оптовом рынке в выходные.

Президент Владимир Путин на совещании в Кремле заявил, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях попыток дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, конфликт между США, Израилем и Ираном поставил под удар мировой топливно-энергетический комплекс.

Внезапный скачок цен не на шутку взволновал страны G7: министры финансов стран — членов Большой семерки созвали экстренное совещание, чтобы обсудить возможность использования нефти из стратегических запасов.