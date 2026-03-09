«У меня есть план». Трамп успокоил американцев после скачка цен на нефть

Трамп обрадовал американцев, что у США есть план по борьбе с ростом цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии плана действий в связи с резким скачком стоимости нефти. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью газете New York Post .

«У меня есть план на все, ясно? У меня есть план на все. Вы будете очень довольны», — заявил американский лидер.

При этом он не стал вдаваться в подробности. Американские чиновники уже начали обсуждать такой вариант решения со странами G7, как возможное совместное высвобождение сырой нефти из стратегических резервов.

Ранее в США сообщили, что министры финансов стран G7 проведут внеочередную встречу из-за нефтяного вопроса, возникшего на фоне резкой эскалации на Ближнем Востоке. В начале этой недели цена Brent на лондонской бирже резко выросла более чем на 26% (до 116,83 доллара за баррель), достигнув максимума с 2022 года.