Цены на нефть упали после заявлений Трампа

WSJ: нефть Brent опустилась ниже 90 долларов США после заявлений Трампа по Ирану

Цены на нефть значительно снизились после заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении операции в Иране. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

После слов американского лидера стоимость нефти марки Brent, которая считается мировым эталоном, опустилась ниже 90 долларов за баррель. Одновременно снизилась и цена на американскую нефть WTI — примерно до 85 долларов за баррель, хотя ранее она превышала 119 долларов.

Как отметили обозреватели, фондовые рынки начали торговую сессию снижением, однако затем сократили падение по мере замедления спада на нефтяном рынке. После новых заявлений Трампа биржи к закрытию восстановились.

Ранее президент США заявил, что операция против Ирана, по его оценке, близка к завершению. Именно эти слова, как указывает издание, повлияли на динамику нефтяных котировок и настроения инвесторов.