Трамп обещал позже сказать о возможных уступках Украиной территорий России

Новоизбранный президент США Дональд Трамп высказался о возможных территориальных уступках Украины. Свою позицию по этому вопросу он обозначил в эфире Fox News .

Трамп ответил на вопрос, должен ли Киев уступить России часть украинской территории. Политик заявил, что сообщит о своем мнении после первых встреч с главами РФ и Украины.

Президент США также отметил, что на подконтрольных России территориях уже «нет ни одного здания и люди не вернутся туда».

Ранее Трамп заявил об усердной работе над прекращением украинского конфликта, отметив, что уже имеется небольшой прогресс в этом направлении. Американский лидер также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому готовиться к заключению мирного соглашения.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее раскритиковал слова Зеленского о намерении вести переговоры с Россией при условии сильной позиции Украины, подчеркнув, что конфликт завершится только после «избавления от зеленой шайки», узурпировавшей власть в стране.