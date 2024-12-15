Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся под следствием по делу о государственной измене, заявил, что Украина никогда не достигнет позиции силы для переговоров с Россией. На слова политика обратило внимание РИА «Новости» .

По словам парламентария, заявления украинского президента Владимира Зеленского о намерении вести диалог с Россией при условии «сильной позиции Украины» не соответствуют реальной динамике событий последних лет.

Дубинский назвал такие обещания несбыточными и отметил, что в условиях текущего руководства страны любые переговоры остаются невозможными.

Также депутат подчеркнул, что завершение конфликта, по его мнению, возможно только после «избавления от зеленой шайки», которая, по его мнению, узурпировала власть.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в начале декабря провел в Вашингтоне переговоры с командой Дональда Трампа о прекращении конфликта. На встрече присутствовал и Кит Келлог, вероятный спецпосланник США по России и Украине. Келлог уже представлял свой план по завершению украинского конфликта.