Трамп высказался о судьбе ДСНВ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что России и США не стоит оставлять в силе определенные положения ДСНВ, а выработать новое соглашение. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать новый ДСНВ — сделку, которая было плохо заключена Соединенными Штатами и которая, кроме того, серьезно нарушается», — отметил Трамп.

Соглашение между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений закончилось 5 февраля 2026 года.

В СМИ ранее писали, что Россия и США могут в скором времени продлить ДСНВ, стороны приблизились к этому решению. Эту тему поднимали на переговорах в Абу-Даби.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасность использования ядерного оружия достигла максимума за последние десятилетия.

Ранее президент России Владимир Путин назвал возможный отказ США от обсуждения ДСНВ некритичным. Он отметил, что в этом случае ничего не останется с точки зрения сдерживания.