Россия и США приблизились к продлению ДСНВ

Россия и США могут в скором времени продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил Axios .

Стороны приблизились к продлению ДСНВ, но для этого нужно одобрение обоих президентов. Источник издания отметил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер подняли эту тему на обсуждение в Абу-Даби.

Дипломаты согласились с необходимостью придерживаться условий документа и начать диалог о новом соглашении.

«Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов модернизации системы», — рассказал собеседник Axios.

Ранее эксперт Дмитрий Стефанович отметил, что вовлечение американской и российской стороны в новую гонку вооружений поставит под угрозу стабильность в мире и изменит существующий баланс сил. По его мнению, международное сообщество должно выработать эффективные инструменты регулирования вопросов ядерной безопасности.